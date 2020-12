sportli26181512 : Osimhen, ci sei? Nuovi esami alla spalla infortunata: Napoli aspetta risposte e gol: Osimhen, ci sei? Nuovi esami a… - Gazzetta_it : #Osimhen, nuovi esami alla spalla: il #Napoli aspetta risposte e gol - napolista : Gazzetta: #Osimhen, domani nuovi controlli medici a #Napoli Gli esami stabiliranno se può tornare ad allenarsi. La… - cn1926it : #Osimhen domani sarà a #Napoli, si sottoporrà a nuovi esami: la data del rientro in campo - Salvato95551627 : RT @ilnapolionline: Napoli-Osimhen, fissata la data del rientro per nuovi accertamenti - -

Ultime Notizie dalla rete : Osimhen nuovi

Gli esami stabiliranno se può tornare ad allenarsi. La squadra spera di recuperare il suo attaccante per la trasferta di Udine,o al massimo per la Supercoppa.Il calciatore nigeriano nella giornata di domani sarà a Napoli, dovrà sottoporsi a dei nuovi esami per valutare l'entità del suo infortunio.