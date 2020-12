Milano-Cska Mosca, l’AX ospita la capolista (Di martedì 29 dicembre 2020) Al Forum arriva il Cska Mosca avversario in Eurolega di Milano e dopo la sconfitta casalinga contro il Baskonia la sfida con i russi significa anche il ritorno di un ex particolarmente amato e discusso come Mike James. La squadra di Itoudis è al momento prima in regular season con 13-3 e ha una striscia InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici Leggi su infobetting (Di martedì 29 dicembre 2020) Al Forum arriva ilavversario in Eurolega die dopo la sconfitta casalinga contro il Baskonia la sfida con i russi significa anche il ritorno di un ex particolarmente amato e discusso come Mike James. La squadra di Itoudis è al momento prima in regular season con 13-3 e ha una striscia InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici

infobetting : Milano-Cska Mosca, l’AX ospita la capolista - ilnicolo : @micheledalai Si, da quel punto di vista ok. Milano ha già la testa al cska e ha giocato proprio piano piano - IvanBelletti83 : Ecco il programma del 25 Dicembre 2021 se vivessi nel mondo che vorrei: - ore 12 Cska - Khimki - ore 14 Fenerbahc… - fabiocavagnera : Nuovo stop per Will Clyburn, che dunque il 30 non sarà presente al Forum per Olimpia Milano vs Cska, ultima gara de… - OlimpiaMiNews : Nuovo stop per Will Clyburn, che dunque il 30 non sarà presente al Forum per Olimpia Milano vs Cska, ultima gara de… -