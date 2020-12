Lana Del Rey vittima di body shaming, pioggia di insulti beceri per qualche chilo di troppo (Di martedì 29 dicembre 2020) Lana Del Rey vittima di body shaming, dopo che alcuni fan non hanno gradito il suo cambiamento estetico causato da pochi chili in più. Come spesso – e purtroppo – accade, l’artista è stata vittima di una serie di insulti che hanno letteralmente fatto il giro del web. La foto è quella con la quale l’artista ha annunciato di essersi infortunata, senza immaginare quest’immagine avrebbe invece suscitato l’odio social perché in troppi si sono concentrati sulla sua forma fisica. I fan dell’artista si sono immediatamente mobilitati per difenderla, anche se gli haters sono stati incontenibili fino a toccare anche l’infortunio subito al braccio: “Poverina, si è fatta male a un prosciutto”. Il nome di Lana Del Rey è quindi immediatamente balzato in ... Leggi su optimagazine (Di martedì 29 dicembre 2020)Del Reydi, dopo che alcuni fan non hanno gradito il suo cambiamento estetico causato da pochi chili in più. Come spesso – e pur– accade, l’artista è statadi una serie diche hanno letteralmente fatto il giro del web. La foto è quella con la quale l’artista ha annunciato di essersi infortunata, senza immaginare quest’immagine avrebbe invece suscitato l’odio social perché in troppi si sono concentrati sulla sua forma fisica. I fan dell’artista si sono immediatamente mobilitati per difenderla, anche se gli haters sono stati incontenibili fino a toccare anche l’infortunio subito al braccio: “Poverina, si è fatta male a un prosciutto”. Il nome diDel Rey è quindi immediatamente balzato in ...

davidgerously : ah... quel periodo in cui avevo paccato twt e sia Lana Del Rey che D0ja C4t sono state cancellate... bel periodo - retrobonno : comunque Lana Del Rey meriterebbe un’analisi della sua figura divistica degna di un saggio di Richard Dyer - BStar922 : RT @inmydelrey: l'unica cosa che non va in queste foto è il braccio fatto male per il resto avete rotto il cazzo con i vostri commenti sul… - cirelli06 : RT @inmydelrey: l'unica cosa che non va in queste foto è il braccio fatto male per il resto avete rotto il cazzo con i vostri commenti sul… - SabatinoAlberto : Io non voglio fare del body shaming, ed ha sempre un fascino incredibile ma cos’è successo a Lana? -