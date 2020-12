Giovani, ANG inRadio celebra conclusione Erasmus+ 2014-2020 (Di martedì 29 dicembre 2020) (Teleborsa) – L’Agenzia Nazionale per i Giovani celebra il settennio 2014-2020 del programma europeo Erasmus+ con una puntata speciale in onda sulla sua radio ufficiale ANG inRadio. A condurre la trasmissione, in programma domani 30 dicembre 2020 (ore 18), Giovani speaker di tutta Italia del network ANG inRadio live su Facebook, per – si legge in una nota – “un viaggio di due ore tra dati e risultati del Programma principe della nostra Europa e uno storytelling in cui i protagonisti saranno i beneficiari ed i ragazzi che rappresentano il cuore pulsante delle attività di Ang”. “È un momento di condivisione che si pone alla fine di un anno difficile per tutti ma nel quale, grazie anche alle connessioni virtuali le ragazze ed i ragazzi ... Leggi su quifinanza (Di martedì 29 dicembre 2020) (Teleborsa) – L’Agenzia Nazionale per iil settenniodel programma europeocon una puntata speciale in onda sulla sua radio ufficiale ANG. A condurre la trasmissione, in programma domani 30 dicembre(ore 18),speaker di tutta Italia del network ANGlive su Facebook, per – si legge in una nota – “un viaggio di due ore tra dati e risultati del Programma principe della nostra Europa e uno storytelling in cui i protagonisti saranno i beneficiari ed i ragazzi che rappresentano il cuore pulsante delle attività di Ang”. “È un momento di condivisione che si pone alla fine di un anno difficile per tutti ma nel quale, grazie anche alle connessioni virtuali le ragazze ed i ragazzi ...

