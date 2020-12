Elisabetta Gregoraci dimentica Pierpaolo e parla solo di Flavio Briatore: “L’ho sposato per amore e lo rifarei” (Di martedì 29 dicembre 2020) Elisabetta Gregoraci si confessa a Libero Quotidiano Nel nuovo numero di Libero Quotidiano è contenuta una lunga intervista ad Elisabetta Gregoraci. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip 5 ha parlato della sua esperienza nella casa di Cinecittà e del rapporto con l’ex marito Flavio Briatore. “Ho sposato Briatore per amore e lo rifarei”, ha esordito in questo modo la soubrette calabrese fornendo chiaramente che per Pierpaolo Pretelli non c’è nessuna possibilità fuori dalla casa. La 40enne si è raccontata tra passato, presente e futuro sbilanciandosi anche su chi potrebbe trionfare questa edizione, ricordata per la più lunga della storia. Infatti, sembra che la finale sia stata ... Leggi su kontrokultura (Di martedì 29 dicembre 2020)si confessa a Libero Quotidiano Nel nuovo numero di Libero Quotidiano è contenuta una lunga intervista ad. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip 5 hato della sua esperienza nella casa di Cinecittà e del rapporto con l’ex marito. “Hopere lo”, ha esordito in questo modo la soubrette calabrese fornendo chiaramente che perPretelli non c’è nessuna possibilità fuori dalla casa. La 40enne si è raccontata tra passato, presente e futuro sbilanciandosi anche su chi potrebbe trionfare questa edizione, ricordata per la più lunga della storia. Infatti, sembra che la finale sia stata ...

