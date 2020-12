Covid, oggi il tasso di positività segna 8,7%: sostanzialmente stabile. Ancora troppi i decessi (659) (Di martedì 29 dicembre 2020) Come illustra il report quotidiano stilato dal ministero della Salute, oggi il tasso di positività è all’8,7%. Nelle ultime 24 ore sono stati infatti eseguiti in Italia 128.740 tamponi, dai quali sono emersi altri 11.212 nuovi contagiati. Complessivamente nel paese le persone positive (ma non ‘malate’), sono 568.728. Inoltre, Ancora una volta la regione maggiormente colpita dai nuovi casi è Ancora il Veneto (2.655), seguito dal Lazio (1.218), mentre nessuna altra regione ha superato da ieri i mille casi. Per quanto riguarda il numero delle vittime, non ci siamo, a fronte degli altri 659 decessi registrati nelle ultime 24 ore. Raggiunge così quota 73.029 il numero dei morti in Italia dall’inizio dell’emergenza. Nella media generale conforta invece sapere che ‘tendenzialmente’ nelle ... Leggi su italiasera (Di martedì 29 dicembre 2020) Come illustra il report quotidiano stilato dal ministero della Salute,ildiè all’8,7%. Nelle ultime 24 ore sono stati infatti eseguiti in Italia 128.740 tamponi, dai quali sono emersi altri 11.212 nuovi contagiati. Complessivamente nel paese le persone positive (ma non ‘malate’), sono 568.728. Inoltre,una volta la regione maggiormente colpita dai nuovi casi èil Veneto (2.655), seguito dal Lazio (1.218), mentre nessuna altra regione ha superato da ieri i mille casi. Per quanto riguarda il numero delle vittime, non ci siamo, a fronte degli altri 659registrati nelle ultime 24 ore. Raggiunge così quota 73.029 il numero dei morti in Italia dall’inizio dell’emergenza. Nella media generale conforta invece sapere che ‘tendenzialmente’ nelle ...

Piu_Europa : Sono arrivati al potere coccolando i #novax e con il “vaffa’” a “big pharma” e all’Ue delle banche e dell’Euro al s… - Tg3web : L'Italia è arancione ancora oggi domani e poi il 4 gennaio. Una breve tregua, la possibilità di uscire di casa e an… - TgLa7 : #Covid: oggi 11.212 casi e 659 morti - FPaffy : Una marea di ambulanze oggi a Milano e hinterland. Non capisco se è #Covid oppure cadute per strada per il ghiaccio.... - Teresa29076797 : RT @BarillariDav: Nella scienza, e tanto più in medicina, non esiste alcuna verità assoluta. Chi lo afferma mente oppure è un inconsapevole… -