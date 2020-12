Cosa posso fare oggi 29 Dicembre: viaggi e spostamenti in base al Dpcm Natale (Di martedì 29 dicembre 2020) Il secondo giorno di zona arancione è arrivato. Scopriamo allora che Cosa si potrà fare oggi, 29 Dicembre 2020. Siamo giunti al secondo giorno di zona arancione, il penultimo prima del ritorno ad un altro mini lockdown dal colore rosso. Di fronte al recente aumento dei contagi e all’arrivo delle vacanze natalizie, il governo si L'articolo è apparso prima sul sito viaggiNews.com Leggi su viagginews (Di martedì 29 dicembre 2020) Il secondo giorno di zona arancione è arrivato. Scopriamo allora chesi potrà, 292020. Siamo giunti al secondo giorno di zona arancione, il penultimo prima del ritorno ad un altro mini lockdown dal colore rosso. Di fronte al recente aumento dei contagi e all’arrivo delle vacanze natalizie, il governo si L'articolo è apparso prima sul sitoNews.com

Grazia55786504 : RT @Marti__Ml: STEFANIA: no però posso dire una cosa Selvaggia a me piace tanto PIERPAOLO: sisi però dice cose STEFANIA: ma lo fa anche per… - blus1976 : RT @Marti__Ml: STEFANIA: no però posso dire una cosa Selvaggia a me piace tanto PIERPAOLO: sisi però dice cose STEFANIA: ma lo fa anche per… - Umberto53176741 : RT @frenkevita: frenk lo scrivo con la E , ti crea dei problemi ? A casa dei 5S posso guardare e girare a testa alta, tu non puoi dire la s… - inkimssarms : oggi dovrebbe arrivarmi il set per cucire così posso fare una cosa che ho in mente speriamo bene - annadagenova : RT @MarcoSanavia1: Sono andato in banca per trasferire una somma dal conto corrente ad un libretto che uso come fondo liquidità. Mi hanno d… -

Ultime Notizie dalla rete : Cosa posso Capodanno 2021, le regole: cosa si può fare e cosa no Money.it In Lombardia tregua arancione prima del mini lockdown di Capodanno: ecco cosa si può fare

Cosa accadrà dal 7 gennaio? L'ipotesi è che si possa tornare alle norme della zona gialla, fascia di rischio in cui la Lombardia era approdata domenica 13 dicembre. Non è però escluso che possano ...

L’Attacco dei Giganti 4, la recensione del 4° episodio

L'Attacco dei Giganti 4 non è ancora entrato nel vivo, ma qualcosa sta iniziando a muoversi, anche se molto lentamente.

Cosa accadrà dal 7 gennaio? L'ipotesi è che si possa tornare alle norme della zona gialla, fascia di rischio in cui la Lombardia era approdata domenica 13 dicembre. Non è però escluso che possano ...L'Attacco dei Giganti 4 non è ancora entrato nel vivo, ma qualcosa sta iniziando a muoversi, anche se molto lentamente.