Borse UE in rialzo, poco mossa Piazza Affari (Di martedì 29 dicembre 2020) (Teleborsa) – poco mossa la borsa di Milano, che non si allinea all’andamento rialzista delle altre Borse di Eurolandia. Leggera crescita dell’Euro / Dollaro USA, che sale a quota 1,225. Lieve aumento per l’oro, che mostra un rialzo dello 0,48%. Segno più per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), in aumento dell’1,32%. Sui livelli della vigilia lo spread, che si mantiene a +107 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona allo 0,50%. Tra i listini europei giornata moderatamente positiva per Francoforte, che sale di un frazionale +0,37%, su di giri Londra (+2,41%), e seduta senza slancio per Parigi, che riflette un moderato aumento dello 0,45%. Sosta sulla parità la Borsa di Milano, con il FTSE MIB che si attesta a 22.299 punti; sulla stessa linea, rimane ai nastri di partenza il FTSE Italia ... Leggi su quifinanza (Di martedì 29 dicembre 2020) (Teleborsa) –la borsa di Milano, che non si allinea all’andamento rialzista delle altredi Eurolandia. Leggera crescita dell’Euro / Dollaro USA, che sale a quota 1,225. Lieve aumento per l’oro, che mostra undello 0,48%. Segno più per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), in aumento dell’1,32%. Sui livelli della vigilia lo spread, che si mantiene a +107 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona allo 0,50%. Tra i listini europei giornata moderatamente positiva per Francoforte, che sale di un frazionale +0,37%, su di giri Londra (+2,41%), e seduta senza slancio per Parigi, che riflette un moderato aumento dello 0,45%. Sosta sulla parità la Borsa di Milano, con il FTSE MIB che si attesta a 22.299 punti; sulla stessa linea, rimane ai nastri di partenza il FTSE Italia ...

