Belgio | vietati gli abbracci dopo i gol | si rischiano multe e lavori socialmente utili

(Di martedì 29 dicembre 2020) Ilprende misure drastiche anche nel calcio. Data la difficile situazione con l’emergenza coronavirus, da adesso nelle partite della Jupiter Pro League, il massimo campionato nazionale, sarannogliin occasione delle esultanze per i gol. Una misura che va a riprendere le abitudini di alcune squadre al momento della ripartenza nella scorsa primavera, come quando in Germania i giocatori del Borussia Dortmund avevano esultato ben distanziati l’uno dall’altro. In caso dio, arriverà una multa di 750 euro eper il calciatore, oltre a una sanzione dai 5 ai 10 mila euro per il club di appartenenza. SportFace.

