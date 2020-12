Verso lo slittamento di un mese per la lotteria degli scontrini (Di lunedì 28 dicembre 2020) Si fa sempre più concreta l’ipotesi di uno slittamento della lotteria degli scontrini, che sarebbe dovuta partire il primo gennaio. In base a quanto si apprende, la maggioranza sta valutando la possibilità di introdurre nel milleproroghe uno spostamento di circa un mese. Alla base del rinvio ci sarebbero questioni di carattere tecnico legate all’adeguamento dei registratori di cassa. Leggi anche... Al via la lotteria degli scontrini: da domani si richiede codice, si gioca da gennaio 2021 Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 28 dicembre 2020) Si fa sempre più concreta l’ipotesi di unodella, che sarebbe dovuta partire il primo gennaio. In base a quanto si apprende, la maggioranza sta valutando la possibilità di introdurre nel milleproroghe uno spostamento di circa un. Alla base del rinvio ci sarebbero questioni di carattere tecnico legate all’adeguamento dei registratori di cassa. Leggi anche... Al via la: da domani si richiede codice, si gioca da gennaio 2021

Birobiro72 : RT @Massimo65755300: Rai news: lotteria degli scontrini verso lo slittamento di un mese...???????????? NON SANNO VENDERE NEMMENO LE PENTOLE E PR… - carlossartori19 : RT @Massimo65755300: Rai news: lotteria degli scontrini verso lo slittamento di un mese...???????????? NON SANNO VENDERE NEMMENO LE PENTOLE E PR… - LaStampa : Verso lo slittamento di un mese per la lotteria degli scontrini: problemi sull’adeguamento dei registratori di cassa - fisco24_info : Verso un mese slittamento lotteria scontrini: Problemi su adeguamento registratori di cassa - JohnHard3 : RT @HuffPostItalia: Verso lo slittamento di un mese per la lotteria degli scontrini -