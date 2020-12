Una Vita, “Ramon lascia la serie”. Panico sul web, ma non è come sembra (Di lunedì 28 dicembre 2020) Una notizia che lo stesso attore, Juanma Navas, ha condiviso sui social sta generando il Panico tra i telespettatori L'articolo proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv (Di lunedì 28 dicembre 2020) Una notizia che lo stesso attore, Juanma Navas, ha condiviso sui social sta generando iltra i telespettatori L'articolo proviene da Gossip e Tv.

RaiDue : ?? 'Pompei utima scoperta' ?? Con @raidocumentari raccontiamo la fatica, la dedizione, le emozioni, la gioia di tutti… - matteosalvinimi : ... un po’ del loro tempo per portare una parola buona, una carezza, un sorriso. Piccoli gesti che ci ricordano la… - GrandeFratello : Tranquillo Tommy… tutti abbiamo sognato di incontrarla almeno una volta nella vita! ???? #GFVIP - CanYamanFanPag2 : RT @canyaman1989: Ci sono amori per i quali non basta una vita intera e altri che bruciano in una notte. Non sto dicendo che i primi siano… - CarmenB52620862 : RT @canyaman1989: Ci sono amori per i quali non basta una vita intera e altri che bruciano in una notte. Non sto dicendo che i primi siano… -