Un metro di neve in zona Monte Bianco, allerta valanghe (Di lunedì 28 dicembre 2020) AOSTA, 28 DIC - A causa dell'abbondante nevicata i comuni di Courmayeur e La Thuile sono in "criticità arancione" per pericolo valanghe (livello 2 su una scala da 1 a 3, quindi "moderata criticità") a ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di lunedì 28 dicembre 2020) AOSTA, 28 DIC - A causa dell'abbondante nevicata i comuni di Courmayeur e La Thuile sono in "criticità arancione" per pericolo(livello 2 su una scala da 1 a 3, quindi "moderata criticità") a ...

sardanews : Un metro di neve in zona Monte Bianco, allerta valanghe - geompatrizia1 : @princessissina Qui nel 2012 ne fece un metro e 30..non si vedevano più le auto, era tutto uguale, andavo in uffici… - Lilly61016772 : RT @abuzzo3: Io capisco che con la neve annunciata da giorni non siate riusciti a tirar due chicchi di sale sulle scale della metro. Ma vi… - AnsaValledAosta : Un metro di neve in zona Monte Bianco, allerta valanghe. Chiuse piste fondo Val Ferret. Traforo G.S.Bernardo riapre… - Zeronegativo73 : RT @comunetn: ??Prosegue lo sforzo per contrastare l'abbondante nevicata, la più “veloce” degli ultimi 100 anni con oltre mezzo metro di ne… -

Ultime Notizie dalla rete : metro neve Un metro di neve in zona Monte Bianco, allerta valanghe - Cronaca Agenzia ANSA Piemonte e Liguria hanno già ufficializzato il ritardo

Il maltempo ostacola l'arriva del vaccino covid in Italia; in Piemonte e Liguria ufficiale il ritardo di 24 ore.

Vaccino Covid, il maltempo frena tutto: l’annuncio delle Regioni

Il maltempo che si è abbattuto oggi sul Nord Italia, ma non solo, ha causato disordini e disagi. "Colpito" anche il trasporto del vaccino anti Covid.

Il maltempo ostacola l'arriva del vaccino covid in Italia; in Piemonte e Liguria ufficiale il ritardo di 24 ore.Il maltempo che si è abbattuto oggi sul Nord Italia, ma non solo, ha causato disordini e disagi. "Colpito" anche il trasporto del vaccino anti Covid.