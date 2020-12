Terribile incidente sull’Appia | auto si schianta contro un albero e lo spezza a metà | ferito un ragazzo

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di lunedì 28 dicembre 2020) Bruttoquesta mattina a Velletri dove, intorno alle 9.30, un’si ètaunsu via Appia al chilometro 42.5, in direzione Cisterna di Latina. Unalla guida della sua Ford, per cause ancora imprecisate, ha perso illlo ed è finito fuori strada, prendendo in pieno uno degli alberi che costeggia l’Appia. Il violento sha danneggiato gravemente la vettura eilalla guida, salvo grazie allo scoppio dell’airbag. L’impatto è stato così forte dare l’. Ilè stato soccorso da alcuni passanti che lo hanno immediatamente accompagnato in ospedale. Sul posto sono poi giunti gli agenti del ...