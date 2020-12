Terremoto di magnitudo 5.2 in Croazia: scossa avvertita anche a Trieste (Di lunedì 28 dicembre 2020) Forte scossa di Terremoto nella Croazia continentale con epicentro a 50 chilometri a Sud-Est da Zagabria: danneggiati alcuni edifici. ADEK BERRY/AFP via Getty ImagesÈ stato registrato questa mattina all’alba, esattamente alle 6.28, un Terremoto di magnitudo 5.2 nella Croazia centrale. A riferirlo è stata la televisione di Stato sulla base dei dati del Centro sismologico euro mediterraneo. L’epicentro della scossa è stato individuato a una profondità di 10 km nei pressi della città di Petrinja, precisamente a Zupic, a circa 50 chilometri a Sud-Est dalla capitale Zagabria. Dopo circa un’ora, alle 7.49, si è verificata una seconda scossa di assestamento pari a una magnitudo 4.8. Il 22 marzo un Terremoto ... Leggi su ck12 (Di lunedì 28 dicembre 2020) Fortedinellacontinentale con epicentro a 50 chilometri a Sud-Est da Zagabria: danneggiati alcuni edifici. ADEK BERRY/AFP via Getty ImagesÈ stato registrato questa mattina all’alba, esattamente alle 6.28, undi5.2 nellacentrale. A riferirlo è stata la televisione di Stato sulla base dei dati del Centro sismologico euro mediterraneo. L’epicentro dellaè stato individuato a una profondità di 10 km nei pressi della città di Petrinja, precisamente a Zupic, a circa 50 chilometri a Sud-Est dalla capitale Zagabria. Dopo circa un’ora, alle 7.49, si è verificata una secondadi assestamento pari a una4.8. Il 22 marzo un...

