Terremoto di magnitudo 5.2 in Croazia, avvertito anche a Trieste (Di lunedì 28 dicembre 2020) Nessun danno a persone o cose, solo tanto spavento. Numerose le chiamate al centro di emergenza regionale di cittadini preoccupati Una scossa di Terremoto di magnitudo 5.2 è stata registrata alle 6:28 nel cento della Croazia. Secondo i dati del servizio di monitoraggio geologico statunitense Usgs, il sisma ha avuto ipocentro a circa 10 chilometri L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

SkyTG24 : Terremoto in Croazia, scossa di magnitudo 5.2 vicino a Zagabria - fanpage : #Terremoto in Croazia #28dicembre - TgrRai : Scossa di #terremoto avvertita a #Trieste alle 6.28, magnitudo 5.2 con epicentro a Zagabria in Croazia @TgrRaiFVG - Notiziedi_it : Terremoto, scossa a Pozzuoli di magnitudo 2.6: trema anche Bagnoli, paura tra la gente - federazionedic1 : Terremoto a Napoli - Una scossa di magnitudo 2.6 è stata avvertita alle 9:03 di stamani. Epicentro Pozzuoli. -