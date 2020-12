Ronaldo sul figlio | “Ha talento | ma a volte mangia e beve cose che non mi piacciono Serve sacrificio se vuole fare il calciatore”

Leggi su alfredopedulla

(Di lunedì 28 dicembre 2020) Cristiano, come riporta Mundo Deportivo, ha parlato così di suo, dopo la conquista del titolo di “del secolo” ai Globe Soccer Awards:“Vedremo se potrà diventare un grande giocatore oppure no. Abibite epatate fritte, lui sa che sonoche non mi. Gli dico di riposare nell’acqua fredda e non gli piace, è normale, ha 10 anni. Ha potenziale, dribbla bene ed è rapido, ma questo non è sufficiente. Lo dico sempre, citanto lavoro e.Non voglio dargli pressioni, però se me lo chiedono, rispondo di sì. Mi piacerebbe molto vederlo a certi livelli.In ogni caso gli auguro il meglio, dao da medico o qualsiasi cosa vorrà ...