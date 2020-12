Partite Iva e professionisti: stop contributi e Cassa integrazione (Di lunedì 28 dicembre 2020) Gabriella Lax - Dalla manovra 2021 arrivano aiuti per gli autonomi, professionisti e Partite Iva: dallo stop ai contributi previdenziali alla nuova Cig. Leggi su studiocataldi (Di lunedì 28 dicembre 2020) Gabriella Lax - Dalla manovra 2021 arrivano aiuti per gli autonomi,Iva: dalloaiprevidenziali alla nuova Cig.

matteosalvinimi : Qui Roma, piazza San Silvestro, al presidio a sostegno di Partite Iva e imprese dell’ospitalità e del settore dei m… - marcodimaio : Grazie alla caparbietà del gruppo parlamentare di @ItaliaViva e al lavoro del collega @DalessandroCam la cassa per… - berlusconi : Forza Italia per il bene del Paese è a disposizione per lavorare con il governo che c’è, anche se questo governo no… - 19484893 : RT @GAngrilli: Per una pandemia che ha mietuto 71000 vittime circa, per lo più già fuori dal processo produttivo, siamo stati capaci di far… - INapodano : RT @MT_Meli_: La nuova cig per le partite Iva, Iscro, è una cagata pazzesca. Per accedervi devi: - avere un reddito dichiarato 2019 non sup… -