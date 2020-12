Palermo | Lucca e un gol da bomber per rilanciarsi | da attaccante discusso a idolo dei tifosi

(Di lunedì 28 dicembre 2020) "e un gol bomba per".Titola così l'odierna edizione del 'Corriere dello Sport', che punta i riflettori su Lorenzo, autore di un autentico missile terra-aria che, lo scorso mercoledì 23 dicembre - in occasione della gara contro il Bari -, ha lasciato di sasso l'estremo difensore barese Gigi Frattali che non è riuscito neanche a tentare la parata.Il classe 2000 si è inventato una punizione praticamente perfetta: un destro secco e potentissimo da oltre 25 metri. Una vera e propria prodezza balistica di altissimo lignaggio, un'esultanza diversa dall'ultima, senza proteste e segni di ribellione. Ormai, quella "corsa polemica appartiene al passato ed a un periodo travagliato, compreso Covid-19 con ricaduta. Dal grido di liberazione, il centravanti è tornato il vero".Quattro gol negli ultimi 21 ...

