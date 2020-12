Neve a Milano, scintille tra Sala e Salvini (Di lunedì 28 dicembre 2020) MILANO – Nella bufera di polemiche scaturite dalla nevicata abbondante che in mattinata ha creato qualche disagio a Milano, non potevano mancare le ‘scintille’ via social tra il milanese leader leghista, Matteo Salvini, e il sindaco meneghino, Giuseppe Sala. “A Milano tram bloccati, strade con 20 centimetri di neve e caos… Sala non segue le previsioni del tempo?”, scrive su Twitter Salvini, riferendosi al preavviso sulla pressoché certa precipitazione. “Le seguo, certo, e seguo anche il lavoro di chi è sulla strada cercando di fare il possibile”, risponde via Facebook il sindaco, che poi attacca: “D’altro canto chi come me lavora da una vita è abituato a seguire le cose e poi ad agire”, mentre “chi come lui non ha mai lavorato è abituato più che altro a usare la tastiera e a fare grandi proclami”. Un modo di agire differente dovuto, secondo Sala, a “personalità e modi di essere diversi, per fortuna dei milanesi” che, aggiunge l’attuale primo cittadino, “potranno cosi’ scegliere fra pochi mesi chi e’ piu’ credibile per prendersi cura di Milano”. Leggi su dire (Di lunedì 28 dicembre 2020) MILANO – Nella bufera di polemiche scaturite dalla nevicata abbondante che in mattinata ha creato qualche disagio a Milano, non potevano mancare le ‘scintille’ via social tra il milanese leader leghista, Matteo Salvini, e il sindaco meneghino, Giuseppe Sala. “A Milano tram bloccati, strade con 20 centimetri di neve e caos… Sala non segue le previsioni del tempo?”, scrive su Twitter Salvini, riferendosi al preavviso sulla pressoché certa precipitazione. “Le seguo, certo, e seguo anche il lavoro di chi è sulla strada cercando di fare il possibile”, risponde via Facebook il sindaco, che poi attacca: “D’altro canto chi come me lavora da una vita è abituato a seguire le cose e poi ad agire”, mentre “chi come lui non ha mai lavorato è abituato più che altro a usare la tastiera e a fare grandi proclami”. Un modo di agire differente dovuto, secondo Sala, a “personalità e modi di essere diversi, per fortuna dei milanesi” che, aggiunge l’attuale primo cittadino, “potranno cosi’ scegliere fra pochi mesi chi e’ piu’ credibile per prendersi cura di Milano”.

matteosalvinimi : A Milano tram bloccati, strade con 20 centimetri di neve e caos. Nevicata annunciata da giorni, Sala non segue le p… - matteosalvinimi : Buon lunedì e buona settimana da Milano, direzione Avis sotto la neve ??, da voi come va? - pietroraffa : Il Duomo di Milano, adesso #neve - carlakak : RT @Pinodemarco: Colpa di Sala. Degrado Milano. #Milano #Neve #degrado Mica come Roma, qui è solo colpa del maltempo ???? - SoniaLaVera : RT @tempoweb: Sala per fare propaganda ai vaccini lascia sepolti i milanesi sotto la neve #nevicata #Milano #vaccini # -