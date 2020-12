L'immunologo Minelli: 'Minacciato dai no-vax perché voglio spiegare il vaccino anti-Covid' (Di lunedì 28 dicembre 2020) Purtroppo i negazionisti e i no-vax sono troppi. Cresciuti grazie ai social e a lungo legittimati da molto politici di destra e dai grillini che ne hanno eletti alcuni in parlamento e nelle regioni e ... Leggi su globalist (Di lunedì 28 dicembre 2020) Purtroppo i negazionisti e i no-vax sono troppi. Cresciuti grazie ai social e a lungo legittimati da molto politici di destra e dai grillini che ne hanno eletti alcuni in parlamento e nelle regioni e ...

Ultime Notizie dalla rete : immunologo Minelli Vaccino covid, immunologo Minelli: "Da no-vax minacce e insulti per un post" Adnkronos “No Vax” scatenati, attacchi al professor Minelli per il suo programma sul vaccino anticovid

LECCE – “ -: , , ”: un post sul profilo Facebook dell’immunologo, professor Mauro Minelli annuncia la , sua pagina, mercoledì 30 dicembre a partire dalle ore 15. È bastato questo per scatenare i “no ...

L'immunologo Minelli: "Minacciato dai no-vax perché voglio spiegare il vaccino anti-Covid"

Il professore denuncia l'aggressione sui social: ""Non ho paura di queste minacce, ma la cosa mi sembra molto preoccupante" ...

