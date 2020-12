L'educazione civica a scuola, una sfida vinta (Di lunedì 28 dicembre 2020) Il 2020 è stato un annus horribilis che ricorderemo a lungo per le conseguenze sulle vite di ciascuno di noi, gli affetti persi, le nostre attività professionali danneggiate, la nostra socialità smarrita. Eppure, anche in quest’anno funesto, ci sono piccole grandi buone notizie, una delle quali posso annoverare tra le battaglie vinte. Era il 2015 quando lanciavo un appello insieme all’associazione politica che avevo fondato, Laboratorio Democratico, con il quale chiedevo la reintroduzione dell’educazione civica nelle scuole italiane e il cui incipit era: ‘Dovere fondamentale della scuola, in tutti i sistemi scolastici, è quello di offrire gli strumenti culturali per diventare dei buoni cittadini’. Quell’appello ebbe una grande eco, raccogliendo migliaia di firme nelle piazze, nei luoghi di dibattito, nelle discussioni in rete; e si ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 28 dicembre 2020) Il 2020 è stato un annus horribilis che ricorderemo a lungo per le conseguenze sulle vite di ciascuno di noi, gli affetti persi, le nostre attività professionali danneggiate, la nostra socialità smarrita. Eppure, anche in quest’anno funesto, ci sono piccole grandi buone notizie, una delle quali posso annoverare tra le battaglie vinte. Era il 2015 quando lanciavo un appello insieme all’associazione politica che avevo fondato, Laboratorio Democratico, con il quale chiedevo la reintroduzione dell’nelle scuole italiane e il cui incipit era: ‘Dovere fondamentale della, in tutti i sistemi scolastici, è quello di offrire gli strumenti culturali per diventare dei buoni cittadini’. Quell’appello ebbe una grande eco, raccogliendo migliaia di firme nelle piazze, nei luoghi di dibattito, nelle discussioni in rete; e si ...

sir_action : RT @bravimabasta: Educazione civica alle Elementari, lesson one: 'La tua libertà finisce dove inizia quella dell'altro'. La tua libertà di… - esajas1 : RT @bravimabasta: Educazione civica alle Elementari, lesson one: 'La tua libertà finisce dove inizia quella dell'altro'. La tua libertà di… - hobbyone13 : RT @bravimabasta: Educazione civica alle Elementari, lesson one: 'La tua libertà finisce dove inizia quella dell'altro'. La tua libertà di… - AvvPaolaCatania : RT @HuffPostItalia: L'educazione civica a scuola, una sfida vinta - Mariate48641882 : RT @bravimabasta: Educazione civica alle Elementari, lesson one: 'La tua libertà finisce dove inizia quella dell'altro'. La tua libertà di… -

Ultime Notizie dalla rete : educazione civica L'educazione civica a scuola, una sfida vinta L'HuffPost L'educazione civica a scuola, una sfida vinta

Il 2020 è stato un annus horribilis che ricorderemo a lungo per le conseguenze sulle vite di ciascuno di noi, gli affetti persi, le nostre attività professionali danneggiate, la nostra ...

Alife. C’è un dono per te, il ‘gesto’ solidale dell’Istituto Autonomo Comprensivo

Per rendere un po’ più sereno le feste natalizie anche a chi non ha dimestichezza con la parola 'serenità' e vive ogni giorno nel disagio sono sufficienti ...

Il 2020 è stato un annus horribilis che ricorderemo a lungo per le conseguenze sulle vite di ciascuno di noi, gli affetti persi, le nostre attività professionali danneggiate, la nostra ...Per rendere un po’ più sereno le feste natalizie anche a chi non ha dimestichezza con la parola 'serenità' e vive ogni giorno nel disagio sono sufficienti ...