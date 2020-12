Inseguimento per le strade di Olbia, giovane scappava dal ricovero in ospedale (Di lunedì 28 dicembre 2020) (Visited 496 times, 496 visits today) Notizie Simili: All'ospedale di Tempio chiude il reparto di… Ci si prepara a un Natale diverso in Gallura Gli adolescenti bevono meno alcolici, ma fumano ... Leggi su galluraoggi (Di lunedì 28 dicembre 2020) (Visited 496 times, 496 visits today) Notizie Simili: All'di Tempio chiude il reparto di… Ci si prepara a un Natale diverso in Gallura Gli adolescenti bevono meno alcolici, ma fumano ...

Ultime Notizie dalla rete : Inseguimento per Olbia, inseguimento per le vie, giovane scappava dal ricovero in ospedale Gallura Oggi Sperona l'auto della pattuglia e urla: «Oggi è un buon giorno per uccidere un carabiniere»

Ha cercato prima di investire un carabiniere, poi di speronare l'auto dei militari e quando si è ritrovato chiuso in un angolo del parcheggio, all'intimazione di scendere, il ...

Inseguimento per le strade di Olbia, giovane scappava dal ricovero in ospedale

Ha destato curiosità la corsa sfrenata per le strade di Olbia di un giovane, prima di Natale. In molti hanno pensato che si trattasse di un delinquente.

Ha destato curiosità la corsa sfrenata per le strade di Olbia di un giovane, prima di Natale. In molti hanno pensato che si trattasse di un delinquente.