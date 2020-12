Già in miglioramento EMUI 11 su Huawei P30: secondo aggiornamento in Cina (Di lunedì 28 dicembre 2020) Anche oggi 28 dicembre arrivano segnali particolarmente importanti e significativi per gli utenti ansiosi di toccare con mano l’aggiornamento impostato su EMUI 11 a bordo del proprio Huawei P30. Di recente, anche sulle nostre pagine, abbiamo sottolineato la disponibilità del pacchetto software in versione definitiva in Cina, mentre qui in Europa siamo ancora fermi alla beta. Ebbene, pare che in Asia siano già maturi i tempi per un secondo rilascio, almeno stando alle informazioni trapelate questo lunedì. Come migliora EMUI 11 su Huawei P30 con il secondo aggiornamento Quali sono le ultime novità trapelate a fine 2020 per EMUI 11 su Huawei P30. A quanto pare, il secondo ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 28 dicembre 2020) Anche oggi 28 dicembre arrivano segnali particolarmente importanti e significativi per gli utenti ansiosi di toccare con mano l’impostato su11 a bordo del proprioP30. Di recente, anche sulle nostre pagine, abbiamo sottolineato la disponibilità del pacchetto software in versione definitiva in, mentre qui in Europa siamo ancora fermi alla beta. Ebbene, pare che in Asia siano già maturi i tempi per unrilascio, almeno stando alle informazioni trapelate questo lunedì. Come migliora11 suP30 con ilQuali sono le ultime novità trapelate a fine 2020 per11 suP30. A quanto pare, il...

De95deddi : @alecattelan Mi ha deluso quando l'ho visto. Pensavo che con l'andare avanti di anno la disney andasse verso il mig… - 76ersPride : NB Harris pessimo in def, ma un passo avanti in atk, anche se mette punti in un momento della gara sostanzialmente… - GPerenne : @La7tv @marcotravaglio Chi glielo dice che nel misto già ci sono voti della maggioranza e non hanno margine di miglioramento? - VANT4ER : e pieno di forza vitale e di determinazione. vuole tornare e portare cose nuove e (come già detto) mostrare al mond… - AleDagDalGas : @MT_Meli_ @cristianovilla9 Ma anche con Peppa Pig o Topo Gigio sarebbe già un miglioramento. #Arcuridimettiti -

Ultime Notizie dalla rete : Già miglioramento Il Sud teme l’esodo dal Nord: in Puglia 20 Comuni arancioni. Le Regioni valutano obbligo di tampone ... Il Sole 24 ORE