GF Vip | svelato il nome del vincitore | l’annuncio

Leggi su inews24

(Di lunedì 28 dicembre 2020) Grande Fratello Vip, in un’intervista rilasciata al giornale libero, Elisabetta Gregoraci svela chi sarà a suo parere ildi questa edizione Nonostante sia uscita dalla casa più spiata d’Italia da qualche tempo, Elisabetta Gregoraci non smette di far parlare di sé. L’ex showgirl infatti ha concesso un’intervista al quotidiano Libero in cui ha parlato L'articolo proviene da Inews.it.