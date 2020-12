Elisabetta Gregoraci svela il nome del vincitore del Gf Vip: ecco di chi si tratta (Di lunedì 28 dicembre 2020) Elisabetta Gregoraci ancora frastornata dopo le emozioni provate durante la sua partecipazione al Gf Vip, ecco chi pensa che vincerà il reality Elisabetta Gregoraci è tornata a parlare dell’esperienza vissuta al Grande… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Sara Fonte su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di lunedì 28 dicembre 2020)ancora frastornata dopo le emozioni provate durante la sua partecipazione al Gf Vip,chi pensa che vincerà il realityè tornata a parlare dell’esperienza vissuta al Grande… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Sara Fonte su BlogLive.it.

GagaGurlxo : RT @TwitMrLeon: Comunque stasera, visto tutto quello che è successo, ci sono i presupposti per una puntata esplosiva. Indovinate chi invece… - TwitMrLeon : Comunque stasera, visto tutto quello che è successo, ci sono i presupposti per una puntata esplosiva. Indovinate ch… - blogtivvu : Perché Pierpaolo Pretelli ha “nascosto” la foto del bacio con Elisabetta Gregoraci? La sua spiegazione #GFVip - Chiara07664924 : RT @pierangeliGreg: ???? ESCLUSIVA ???? Pierpaolo Pretelli, uscito dalla casa del Grande Fratello, percorre Roma-Montecarlo in ginocchio sui ce… - Marticei : @cumdivido MANCA ELISABETTA GREGORACI INFATTI -