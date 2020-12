Covid, guasto in laboratorio di analisi ad Aosta: decine di falsi positivi (Di martedì 29 dicembre 2020) A causa di un problema tecnico a uno strumento del laboratorio analisi dell'ospedale Parini di Aosta, decine di persone sono risultate falsamente positive al coronavirus (GLI AGGIORNAMENTI - MAPPA DEL CONTAGIO). Secondo quanto appreso dall'Ansa, il fatto è avvenuto ieri, domenica 27 dicembre. Dopo l'iniziale positività, almeno una ventina di pazienti - già ricoverati - sono stati trasferiti d'urgenza nei reparti Covid. Stamattina sono però stati sottoposti di nuovo ai tamponi, che hanno dato esito negativo: ora sono isolati in altri reparti, in attesa di capire se hanno contratto il virus durante la degenza nei reparti Covid. Proteste da parte dei pazienti stessi e dei parenti. Leggi su tg24.sky (Di martedì 29 dicembre 2020) A causa di un problema tecnico a uno strumento deldell'ospedale Parini didi persone sono risultate falsamente positive al coronavirus (GLI AGGIORNAMENTI - MAPPA DEL CONTAGIO). Secondo quanto appreso dall'Ansa, il fatto è avvenuto ieri, domenica 27 dicembre. Dopo l'inizialetà, almeno una ventina di pazienti - già ricoverati - sono stati trasferiti d'urgenza nei reparti. Stamattina sono però stati sottoposti di nuovo ai tamponi, che hanno dato esito negativo: ora sono isolati in altri reparti, in attesa di capire se hanno contratto il virus durante la degenza nei reparti. Proteste da parte dei pazienti stessi e dei parenti.

