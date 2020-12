Coronavirus, nell'ultimo mese crolla il numero di tamponi effettuati (Di lunedì 28 dicembre 2020) Il numero tamponi fatti in Italia si è quasi dimezzato nell'ultimo mese rispetto a novembre, passando da circa 1,5 milioni a settimana a poco più di 900.000. Lo indica l'analisi dei dati condotta dal... Leggi su feedpress.me (Di lunedì 28 dicembre 2020) Ilfatti in Italia si è quasi dimezzatorispetto a novembre, passando da circa 1,5 milioni a settimana a poco più di 900.000. Lo indica l'analisi dei dati condotta dal...

RegioneER : #Coronavirus. In @RegioneER, su oltre 10mila tamponi effettuati, 750 nuovi positivi, di cui 376 asintomatici indivi… - Europarl_IT : Un po' di speranza alla fine di un anno difficile. Le vaccinazioni nell'UE prendono il via domani:… - RaiNews : Coronavirus, nell'ultimo mese sono 413.381 i positivi totali registrati, con un'eta' media di 48 anni. Secondo la F… - AUSLRomagna : RT @RegioneER: #Coronavirus. In @RegioneER, su oltre 10mila tamponi effettuati, 750 nuovi positivi, di cui 376 asintomatici individuati nel… - CasentinoI : Coronavirus: 11 nuovi casi nell'aretino, 48 in degenza covid, 18 in terapia intensiva, 11 persone guarite, nessun d… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus nell #Coronavirus: 83 casi positivi nell'Asl Toscana nord ovest Azienda Usl Toscana nord ovest Entra nel vivo la campagna di vaccinazione anti-coronavirus: prima Rsa e personale reparti Covid

La Regione Toscana è pronta a far partire la campagna di vaccinazione contro il Covid-19. Dopo il V-day di ieri, che ha costituito una efficace prova generale, si appresta dunque ad entrare nel vivo l ...

Covid: morto il cantautore messicano Armando Manzanero (2)

CITTÀ DEL MESSICO, 28 DIC - Il cantautore messicano Armando Manzanero, noto come 'il re del romanticismo' e considerato tra i più importanti musicisti della storia del Paese, è morto oggi all'età di 8 ...

La Regione Toscana è pronta a far partire la campagna di vaccinazione contro il Covid-19. Dopo il V-day di ieri, che ha costituito una efficace prova generale, si appresta dunque ad entrare nel vivo l ...CITTÀ DEL MESSICO, 28 DIC - Il cantautore messicano Armando Manzanero, noto come 'il re del romanticismo' e considerato tra i più importanti musicisti della storia del Paese, è morto oggi all'età di 8 ...