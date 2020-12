Coronavirus: Corea del Sud, individuati 3 casi di 'variante inglese' (Di lunedì 28 dicembre 2020) Seul, 28 dic. (Adnkronos) - In Corea del Sud sono stati registrati i primi tre casi della cosiddetta 'variante inglese' del Coronavirus. Lo ha riferito l'agenza per il controllo delle malattie del Paese asiatico, spiegando che i casi riguardano tre cittadini sudCoreani tornati la scorsa settimana dalla Gran Bretagna. Il governo di Seul ha annunciato il 23 dicembre lo stop ai collegamenti aerei con la Gran Bretagna fino alla fine dell'anno. In aggiunta le autorità hanno imposto 14 giorni di isolamento alle persone in arrivo dal Paese oltre all'obbligo di sottoporsi a tampone poco prima della fine della quarantena. In Corea del Sud sono stati registrati 808 nuovi casi nelle ultime 24 ore. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 28 dicembre 2020) Seul, 28 dic. (Adnkronos) - Indel Sud sono stati registrati i primi tredella cosiddetta '' del. Lo ha riferito l'agenza per il controllo delle malattie del Paese asiatico, spiegando che iriguardano tre cittadini sudni tornati la scorsa settimana dalla Gran Bretagna. Il governo di Seul ha annunciato il 23 dicembre lo stop ai collegamenti aerei con la Gran Bretagna fino alla fine dell'anno. In aggiunta le autorità hanno imposto 14 giorni di isolamento alle persone in arrivo dal Paese oltre all'obbligo di sottoporsi a tampone poco prima della fine della quarantena. Indel Sud sono stati registrati 808 nuovinelle ultime 24 ore.

C58334892 : RT @LaStampa: La California è diventata il primo Stato Usa a registrare 2 milioni di casi confermati. Record contagi in Corea del Sud. La R… - cimbolano : L’economia della Corea del Nord non andava così male da decenni. - TuttoQuaNews : RT @LaStampa: La California è diventata il primo Stato Usa a registrare 2 milioni di casi confermati. Record contagi in Corea del Sud. La R… - CrapanzanoRobin : RT @LaStampa: La California è diventata il primo Stato Usa a registrare 2 milioni di casi confermati. Record contagi in Corea del Sud. La R… - LaStampa : La California è diventata il primo Stato Usa a registrare 2 milioni di casi confermati. Record contagi in Corea del… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Corea Coronavirus, registrati casi "variante inglese" in Corea del Sud TGCOM Coree: Usa e Corea del Sud monitorano preparativi per parata militare

Seul, 28 dic 06:02 - (Agenzia Nova) - Corea del Sud e Stati Uniti sono impegnati a monitorare ... che però sarebbero state ridimensionate in considerazione della pandemia di coronavirus. (segue) (Git) ...

Coronavirus, registrati casi "variante inglese" in Corea del Sud

La Corea del Sud ha confermato i suoi primi casi della una variante Covid identificata per la prima volta nel Regno Unito. L'agenzia coreana per il controllo e la prevenzione delle malattie ha detto c ...

Seul, 28 dic 06:02 - (Agenzia Nova) - Corea del Sud e Stati Uniti sono impegnati a monitorare ... che però sarebbero state ridimensionate in considerazione della pandemia di coronavirus. (segue) (Git) ...La Corea del Sud ha confermato i suoi primi casi della una variante Covid identificata per la prima volta nel Regno Unito. L'agenzia coreana per il controllo e la prevenzione delle malattie ha detto c ...