BasicNet | aggiornamento acquisto azioni proprie

(Di lunedì 28 dicembre 2020) (Teleborsa) – Nell’ambito del programma die disposizione di, autorizzato dall’Assemblea deglisti tenutasi in data 26 giugno 2020 e il cui avvio è stato annunciato nella stessa data,, dal 21 al 24 dicembre2020, ha comunicato di aver acquistato 46.500al prezzo medio di 3,936 euro, per un controvalore pari a 183.020,20 euro. A seguito degli acquisti di cui sopra, il gruppo aziendale italiano che opera nel settore dell’abbigliamento, delle calzature e degli accessori detiene 8.450.000pari al 13,854% del capitale sociale. A Milano, oggi, ottima performance perche ha chiuso in rialzo del 3,74%.