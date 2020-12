Vibo Valentia Focolaio covid a Piscopio | confermati 46 positivi | attesi provvedimenti restrittivi

(Di domenica 27 dicembre 2020) Il sindaco Maria Limardo nella tarda serata di Santo Stefano sulla sua pagina facebook ha postato un aggiornamento sul. In particolare il primo cittadino diha informato che l’ASP ha comunicato che su 78 tamponi effettuati a46 hanno dato esito positivo. “Sono in continuo contatto con le autorità sanitarie provinciali e regionali e con il Presidente ff Nino Spirlì per l’assunzione di eventualiallorquando cesserà la già esistente zona rossa” ha annunciato la Limardo. “Si conferma che nei pressi del palazzetto dello sport – ha aggiunto – proseguirà l’attività di screening della popolazione di”.

Crotone : CASI ATTIVI 577 (38 in reparto; 539 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 1.530 (1500 guariti, 30 deceduti). Vibo Valentia : CASI ATTIVI 263 (11 ricoverati, 252 in isolamento domiciliare); ...