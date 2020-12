Vaccino anti-Covid, molti scettici tra gli operatori sanitari delle Rsa. Record di contrari in Piemonte e Lazio (Di domenica 27 dicembre 2020) La strage silenziosa nelle Rsa italiane con un numero troppo alto di anziani deceduti per Covid non è stata sufficiente a convincere gli operatori sanitari (medici esclusi) delle residenze per anziani a dire «sì» – senza indugio – ai vaccini. Secondo la Repubblica – ed è questo il dato allarmante – in certi casi l’adesione volontaria del personale delle Rsa disposto a sottoporsi a Vaccino ha sfiorato appena il 10 per cento. Numeri che fanno riflettere e che nella prima giornata di campagna di vaccinazione cominciano a preoccupare seriamente. Cosa sta succedendo nel Lazio Nelle Rsa del Lazio lavorano 25 mila persone tra infermieri, tecnici e amministrativi. Nonostante le strutture abbiano invitato, via mail, i propri dipendenti ad aderire alla ... Leggi su open.online (Di domenica 27 dicembre 2020) La strage silenziosa nelle Rsa italiane con un numero troppo alto di anziani deceduti pernon è stata sufficiente a convincere gli(medici esclusi)residenze per anziani a dire «sì» – senza indugio – ai vaccini. Secondo la Repubblica – ed è questo il dato allarmante – in certi casi l’adesione volontaria del personaleRsa disposto a sottoporsi aha sfiorato appena il 10 per cento. Numeri che fanno riflettere e che nella prima giornata di campagna di vaccinazione cominciano a preoccupare seriamente. Cosa sta succedendo nelNelle Rsa dellavorano 25 mila persone tra infermieri, tecnici e amministrativi. Nonostante le strutture abbiano invitato, via mail, i propri dipendenti ad aderire alla ...

