Timothée Chalamet, 25 anni di capelli irresistibili (Di domenica 27 dicembre 2020) Naturalmente folti e ondulati, da venire voglia di passarci subito una mano in testa. I capelli di Timothée Chalamet sono stati da qualche anno proclamati Patrimonio mondiale delle acconciature ed entrati direttamente dalla porta principale nella Hair Hall Of Fame (dove si trovano quelli di Leonardo DiCaprio ai tempi di Titanic, David Beckham, Brad Pitt ecc). Dal Dna genderless, mettono davvero d'accordo tutti. Della sua ormai iconica acconciatura heartthrob ne è piena Internet: se googlate «capelli + tendenza» è probabile che venga fuori la foto dell'attore americano di cittadinanza francese, il più talentuoso tra le giovani promesse di Hollywood. Timothée Chalamet nel 2017. Foto Getty

