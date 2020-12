Scuola De Luca: Riaprire il 7? No, prima verifichiamo i dati (Di domenica 27 dicembre 2020) “Sento che si parla della riapertura dell’anno scolastico il 7 gennaio, queste sono cose che mi fanno impazzire. Come si fa a dire ‘si apre’ senza verificare il 3, il 4 gennaio la situazione? In Campania non apriamo tutto il 7”. Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca a margine del vax-day all’ospedale Cotugno di Napoli. “Si devono valutare i dati – ha detto – e l’idea di mandare a Scuola il 50% degli studenti e’ un’idea che la Campania non condivide, valutiamo un passo alla volta il rientro, ma certamente non mandiamo in blocco il 50% a Scuola”. “Ricordo che non possiamo – ha detto De Luca – abbassare la guarda, se abbiamo avuto questi risultati non e’ stato per grazia divina, ma per le scelte che abbiamo operato e hanno avuto ricadute importanti, facendo filtro nei rientri ... Leggi su ildenaro (Di domenica 27 dicembre 2020) “Sento che si parla della riapertura dell’anno scolastico il 7 gennaio, queste sono cose che mi fanno impazzire. Come si fa a dire ‘si apre’ senza verificare il 3, il 4 gennaio la situazione? In Campania non apriamo tutto il 7”. Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo Dea margine del vax-day all’ospedale Cotugno di Napoli. “Si devono valutare i– ha detto – e l’idea di mandare ail 50% degli studenti e’ un’idea che la Campania non condivide, valutiamo un passo alla volta il rientro, ma certamente non mandiamo in blocco il 50% a”. “Ricordo che non possiamo – ha detto De– abbassare la guarda, se abbiamo avuto questi risultati non e’ stato per grazia divina, ma per le scelte che abbiamo operato e hanno avuto ricadute importanti, facendo filtro nei rientri ...

