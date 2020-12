Qatar, Leonardo: primi voli degli elicotteri Nh90 (Di domenica 27 dicembre 2020) Il programma per gli elicotteri Nh90 destinati alla Forza Aerea del Qatar ha raggiunto un importante traguardo la scorsa settimana con l’effettuazione dei primi voli in Italia e in Francia. Il primo Nh90 per impieghi navali (NFH) assemblato presso lo stabilimento Leonardo di Venezia – Tessera e il primo per usi terrestri (TTH) realizzato nel sito industriale di Airbus Helicopters a Marignane (Francia) hanno rispettivamente volato il 15 e il 18 dicembre. Le attività di volo hanno permesso agli equipaggi di valutare le generali caratteristiche di controllabilità e il corretto funzionamento dei principali sistemi con risultati in linea con le attese. Il programma Nh90 per il Qatar comprende 16 Nh90 TTH, 12 ... Leggi su ildenaro (Di domenica 27 dicembre 2020) Il programma per glidestinati alla Forza Aerea delha raggiunto un importante traguardo la scorsa settimana con l’effettuazione deiin Italia e in Francia. Il primoper impieghi navali (NFH) assemblato presso lo stabilimentodi Venezia – Tessera e il primo per usi terrestri (TTH) realizzato nel sito industriale di Airbus Helicopters a Marignane (Francia) hanno rispettivamente volato il 15 e il 18 dicembre. Le attività di volo hanno permesso agli equipaggi di valutare le generali caratteristiche di controllabilità e il corretto funzionamento dei principali sistemi con risultati in linea con le attese. Il programmaper ilcomprende 16TTH, 12 ...

