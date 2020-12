Premio Massimo Troisi 2020, parte questa sera l’edizione in streaming (Di domenica 27 dicembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiSan Giorgio a Cremano (Na) – Il Premio Massimo Troisi 2020 in edizione digitale sarà inaugurato questa sera da uno spettacolo teatrale sulla vita artistica e privata dell’attore e regista di San Giorgio a Cremano. Il nipote Stefano Veneruso, figlio della sorella AnnaMaria, che è stato con lui anche durante le riprese del film Il Postino, porta sul palcoscenico un’opera unica che ci porta nella vita meno conosciuta di Troisi attraverso poesie inedite, interviste, canzoni e testi autobiografici. “Si tratta di una ricostruzione della sua carriera, della sua straordinaria poetica applicata al suo cinema, ai suoi racconti, ai monologhi e allo storico gruppo La Smorfia”, racconta Stefano Veneruso, che oggi è un regista affermato. Accompagnato da ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 27 dicembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiSan Giorgio a Cremano (Na) – Ilin edizione digitale sarà inauguratoda uno spettacolo teatrale sulla vita artistica e privata dell’attore e regista di San Giorgio a Cremano. Il nipote Stefano Veneruso, figlio della sorella AnnaMaria, che è stato con lui anche durante le riprese del film Il Postino, porta sul palcoscenico un’opera unica che ci porta nella vita meno conosciuta diattraverso poesie inedite, interviste, canzoni e testi autobiografici. “Si tratta di una ricostruzione della sua carriera, della sua straordinaria poetica applicata al suo cinema, ai suoi racconti, ai monologhi e allo storico gruppo La Smorfia”, racconta Stefano Veneruso, che oggi è un regista affermato. Accompagnato da ...

