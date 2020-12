Più soldi e poteri a Roma Capitale | miracolo di Fratelli d’Italia | approvato all’unanimità un odg

Leggi su secoloditalia

(Di domenica 27 dicembre 2020) In piena discussione sulla legge di Bilancio, in un clima teso dovuto alla necessità di approvare il documento contabile entro fine anno, pena l’esercizio provvosorio,, alla Camera, realizza un piccolo grandepolitico: impegna tutte le forze dell’arco costituzionale e potenziare risorse eper, nei prossimi anni. Una vittoria che viene annunciata direttamente dalla leader di FdI, Giorgia Meloni., il successo di“Grazie alla determinazione di, la Camera hadelle forze politiche l’ordine del giorno, a nostra prima firma, per chiedere ...