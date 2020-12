Napoli, Osimhen torna in Italia: il piano verso la Supercoppa (Di domenica 27 dicembre 2020) Victor Osimhen mercoledì tornerà in Italia, potrebbe a disposizione per la gara del 6 gennaio contro lo Spezia. Il piano verso la Supercoppa Victor Osimhen mercoledì tornerà in Italia dopo aver trascorso in Belgio il suo periodo di riabilitazione per l’infortunio alla spalla. A segnalarlo è Repubblica. L’obiettivo del Napoli è quello di avere il centravanti nigeriano a disposizione per la gara del 6 gennaio contro lo Spezia o al massimo per quella del 10 gennaio contro l’Udinese. In questo modo Osimhen raggiungerà una condizione ottimale in vista della Supercoppa del 20 gennaio contro la Juventus. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di domenica 27 dicembre 2020) Victormercoledì tornerà in, potrebbe a disposizione per la gara del 6 gennaio contro lo Spezia. IllaVictormercoledì tornerà indopo aver trascorso in Belgio il suo periodo di riabilitazione per l’infortunio alla spalla. A segnalarlo è Repubblica. L’obiettivo delè quello di avere il centravanti nigeriano a disposizione per la gara del 6 gennaio contro lo Spezia o al massimo per quella del 10 gennaio contro l’Udinese. In questo modoraggiungerà una condizione ottimale in vista delladel 20 gennaio contro la Juventus. Leggi su Calcionews24.com

