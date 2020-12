Maltempo, a Genova scatta il piano neve: bus con catene e sale in strada (Di domenica 27 dicembre 2020) Nell’entroterra è allarme viabilità per il gelicidio e per le nevicate abbondanti La Prefettura ai camionisti: «Non mettetevi in viaggio in caso di precipitazioni» Leggi su ilsecoloxix (Di domenica 27 dicembre 2020) Nell’entroterra è allarme viabilità per il gelicidio e per le nevicate abbondanti La Prefettura ai camionisti: «Non mettetevi in viaggio in caso di precipitazioni»

LuceverdeRadio : ??? #Autostrade #Maltempo #Neve #Gelo ????? DIVIETO TEMPORANEO PER TUTTI I VEICOLI ?? A26 Genova Voltri-Gravellona… - messveneto : Meteo, ondata di maltempo sulla Penisola: gelo e neve al Nord: A Genova, la Prefettura ha fatto un appello ai guida… - CorriereQ : Meteo Genova, maltempo. Non è da escludere anche neve - infoitinterno : Meteo Genova, maltempo. Non è da escludere anche neve - infoitinterno : Meteo Genova | maltempo Non è da escludere anche neve -

Ultime Notizie dalla rete : Maltempo Genova Maltempo, a Genova scatta il piano neve: bus con catene e sale in strada Il Secolo XIX Maltempo, Milano si risveglia sotto la neve: sui social le foto della città imbiancata

Mezzi spazzaneve e spargisale in azione dall'alba nche in Valtellina e Valchiavenna, investite da una forte ondata di maltempo con fitte nevicate anche ... cercare cibo e vincere il gelo della notte.

Meteo, ondata di maltempo sulla Penisola: gelo e neve al Nord

A Genova, la Prefettura ha fatto un appello ai guidatori di Tir perché «si informino sulla situazione della viabilità prima di mettersi in viaggio» ...

Mezzi spazzaneve e spargisale in azione dall'alba nche in Valtellina e Valchiavenna, investite da una forte ondata di maltempo con fitte nevicate anche ... cercare cibo e vincere il gelo della notte.A Genova, la Prefettura ha fatto un appello ai guidatori di Tir perché «si informino sulla situazione della viabilità prima di mettersi in viaggio» ...