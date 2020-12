LIVE Sci alpino, Seconda Prova Bormio in DIRETTA: ancora Cochra-Siegle davanti! Dominik Paris c’è: è terzo (Di domenica 27 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.53: Nove decimi rifilati a Kriechmayr dal penultimo intermedio al traguardo: E’ ancora lui il migliore in Prova, al momento, lo statunitense Cochran-Siegle che aveva vinto la Prova di ieri e oggi ha un vantaggio di 30 centesimi sull’austriaco 11.52: Si ferma lo svizzero Hintermann. Nessuna conseguenza. Ora Cochran-Siegle 11.51: E’ SECONDO Dominik Paris!!! Una Prova totalmente diversa da quella di ieri dove l’azzurro aveva studiato la situazione. Oggi piede sull’acceleratore anche se nel finale, come Innerhofer, ha perso rispetto a Kriechmayr chiudendo a 90 centesimi dall’austriaco 11.50: 25 centesimi di ritardo all’intermedio. ... Leggi su oasport (Di domenica 27 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11.53: Nove decimi rifilati a Kriechmayr dal penultimo intermedio al traguardo: E’lui il migliore in, al momento, lo statunitensen-che aveva vinto ladi ieri e oggi ha un vantaggio di 30 centesimi sull’austriaco 11.52: Si ferma lo svizzero Hintermann. Nessuna conseguenza. Oran-11.51: E’ SECONDO!!! Unatotalmente diversa da quella di ieri dove l’azzurro aveva studiato la situazione. Oggi piede sull’acceleratore anche se nel finale, come Innerhofer, ha perso rispetto a Kriechmayr chiudendo a 90 centesimi dall’austriaco 11.50: 25 centesimi di ritardo all’intermedio. ...

