L’ingresso di Carlotta al GF Vip ha causato dei malcontenti | “C’è un contratto dopo Temptation | perché lei è lì?”

L'ingresso di Carlotta Dell'Isola al Grande Fratello Vip ha causato qualche malumore da parte di Sofia Calesso che con Carlotta ha in comune una partecipazione in qualità di fidanzata a Temptation Island. Entrambe hanno partecipato al programma quest'anno, ma se Sofia ha preso parte all'edizione estiva condotta da Filippo Bisciglia, Carlotta ha partecipato a quella autunnale di Alessia Marcuzzi. Secondo quanto confessato da Sofia tutti i partecipanti di Temptation Island firmerebbero un contratto che gli impedirebbe di fare sponsorizzazioni e pubblicità, per questo motivo ha storto il naso quando ha saputo dell'ingresso nella Casa della sua collega essendo di fatto un contratto lavorativo.

