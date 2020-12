La conduttrice si è complimentata con la collega

Ultime Notizie dalla rete : conduttrice complimentata

LettoQuotidiano

Nella puntata di Verissimo, andata in onda il 26 dicembre 2020, è stata ospite Maria De Filippi. La moglie di Maurizio Costanzo è intervenuta nella puntata e prima di parlare della sua vita privata ha ...La conduttrice commenta la finale di All Together Now e svela alcuni retroscenaLa terza edizione di All Together Now, la sfida canora tra talenti trasmessa su canale 5, si è conclusa con la vittoria d ...