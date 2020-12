Kings of Leon: il ritorno con Must catch the bandit (Di domenica 27 dicembre 2020) I Kings of Leon erano fermi dal 2016, anche se negli ultimi mesi erano tornati a farsi sentire. Ecco quindi l’anteprima del nuovo singolo, Must catch the bandit. Kings of Leon: quali sono le novità? Iniziamo col riassumere brevemente la loro carriera. La band è formata da tre fratelli ed un cugino, e si è unita nel 1999. Del 2003 il primo EP, e il primo album, Youth and Young Manhood. Registrato tra Los Angeles e Malibù, non ebbe molto successo negli USA, ma nel Regno Unito e in Irlanda entrò fra i migliori album di debutto degli ultimi dieci anni. Seguì un tour promozionale, con gli U2 e gli Stokes. Secondo album del “re” Il secondo album è datato 2004, e si tratta di Aha Shake Heartbreak. Questa volta il risultato fu migliore, tanto che la canzone Taper ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di domenica 27 dicembre 2020) Ioferano fermi dal 2016, anche se negli ultimi mesi erano tornati a farsi sentire. Ecco quindi l’anteprima del nuovo singolo,theof: quali sono le novità? Iniziamo col riassumere brevemente la loro carriera. La band è formata da tre fratelli ed un cugino, e si è unita nel 1999. Del 2003 il primo EP, e il primo album, Youth and Young Manhood. Registrato tra Los Angeles e Malibù, non ebbe molto successo negli USA, ma nel Regno Unito e in Irlanda entrò fra i migliori album di debutto degli ultimi dieci anni. Seguì un tour promozionale, con gli U2 e gli Stokes. Secondo album del “re” Il secondo album è datato 2004, e si tratta di Aha Shake Heartbreak. Questa volta il risultato fu migliore, tanto che la canzone Taper ...

essevlunga : @moonbinxj Se non li conosci già ti consiglio i the neighbourhood, altrimenti Anderson. paak, florence + the machi… - _heybilliejoe_ : I Kings of Leon sono usciti con un nuovo singolo - Infinitejest19 : Kings Of Leon: la band pubblica l'anticipazione di una nuova canzone - rockolpoprock : Kings Of Leon, online l’anticipazione del nuovo brano ‘Must Catch The Bandit’ - rockobarons : Un po' di nostalgia sotto forma di Kings of Leon e si sfanga la giornata -

Ultime Notizie dalla rete : Kings Leon Kings Of Leon, online l’anticipazione del nuovo brano ‘Must Catch The Bandit’ Rockol.it Kings of Leon: il ritorno con Must catch the bandit

I Kings of Leon, assenti con un disco completo da quattro anni, tornano a far parlare di sé. Il brano sarà Must Catch The Bandit.

Playlist: Le 500 Hits internazionali degli anni ’00

Dopo gli anni ’80 e i ’90, proseguiamo nel viaggio nelle hits internazionali delle ultime decadi musicali: anche per i cosiddetti “anni zero” ne abbiamo individuate e raccolte 500 in una speciale play ...

I Kings of Leon, assenti con un disco completo da quattro anni, tornano a far parlare di sé. Il brano sarà Must Catch The Bandit.Dopo gli anni ’80 e i ’90, proseguiamo nel viaggio nelle hits internazionali delle ultime decadi musicali: anche per i cosiddetti “anni zero” ne abbiamo individuate e raccolte 500 in una speciale play ...