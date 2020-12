Grave lutto per Gianni Sperti | l’ultimo saluto è sui social

Leggi su inews24

(Di domenica 27 dicembre 2020) Morto il papà di, il famosissimo ballerino italiano ha detto addio ad un suo carissimo in queste ore di festeggiamenti. L’amore che c’è tra un padre e il proprio figlio è certamente tra le forze più importanti che ci sono. Infatti ogni piccolo ha preso suo padre come esempio, poi come amico, come L'articolo proviene da Inews.it.