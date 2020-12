Fa congelare la moglie appena morta: “so che tornerà a vivere” (Di domenica 27 dicembre 2020) Succede che negli Stati Uniti un trattamento sperimentale consentirebbe di risvegliare, ipoteticamente persone decedute. Cryonic Institute (Facebook)congelare il cadavere della propria moglie, morta di cancro ai polmoni, dopo sole sei settimane dalla diagnosi, nel 2013, nella speranza che in futuro, un futuro relativamente prossimo, si sia progrediti al punto da poter riportare in vita anche chi è passato, per il momento, a miglior vita. E’ quello che ha pensato Alan Sinclair, nel momento in cui ha aderito ad un progetto sperimentale statunitense. Dall’Inghilterra, l’82enne, ha pagato la bellezza di 28mila sterline per la conservazione del corpo di sua moglie Sylvia, e per il trasporto negli Stati Uniti. Si tratta di un progetto sperimentale, e questo il signor Sinclair lo sa. Molti, nemmeno ... Leggi su chenews (Di domenica 27 dicembre 2020) Succede che negli Stati Uniti un trattamento sperimentale consentirebbe di risvegliare, ipoteticamente persone decedute. Cryonic Institute (Facebook)il cadavere della propriadi cancro ai polmoni, dopo sole sei settimane dalla diagnosi, nel 2013, nella speranza che in futuro, un futuro relativamente prossimo, si sia progrediti al punto da poter riportare in vita anche chi è passato, per il momento, a miglior vita. E’ quello che ha pensato Alan Sinclair, nel momento in cui ha aderito ad un progetto sperimentale statunitense. Dall’Inghilterra, l’82enne, ha pagato la bellezza di 28mila sterline per la conservazione del corpo di suaSylvia, e per il trasporto negli Stati Uniti. Si tratta di un progetto sperimentale, e questo il signor Sinclair lo sa. Molti, nemmeno ...

Succede che negli Stati Uniti un trattamento sperimentale consentirebbe di risvegliare, ipoteticamente persone decedute.

