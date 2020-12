De Magistris:”Il vaccino a De Luca è un indegno abuso di potere” (Di domenica 27 dicembre 2020) La vaccinazione anti-Covid effettuata dal presidente della Regione Campania De Luca scatena le ire del sindaco di Napoli: “E’ un abuso di potere”. “Trovo davvero inqualificabile e indegno l’abuso di potere del Presidente De Luca che approfitta del suo ruolo istituzionale per vaccinarsi quando il vaccino, nelle prime settimane, deve essere destinato esclusivamente, considerate le L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di domenica 27 dicembre 2020) La vaccinazione anti-Covid effettuata dal presidente della Regione Campania Descatena le ire del sindaco di Napoli: “E’ undi”. “Trovo davvero inqualificabile el’didel Presidente Deche approfitta del suo ruolo istituzionale per vaccinarsi quando il, nelle prime settimane, deve essere destinato esclusivamente, considerate le L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

