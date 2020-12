Crotone, Molina: «Andiamo a far punti a San Siro» (Di domenica 27 dicembre 2020) Salvatore Molina ha parlato del suo recente rinnovo di contratto Salvatore Molina, centrocampista del Crotone, ha rinnovato ieri il suo contratto con il club calabrese. Al sito ufficiale della squadra, il calciatore ha parlato del suo momento. «Innanzitutto voglio ringraziare il Presidente e tutta la società per la fiducia che mi hanno dimostrato, spero di poterli ripagare sul campo. La vittoria col Parma? I risultati ci aiutano a crescere sotto tutti i punti di vista… Ora c’è l’Inter e San Siro è uno stadio unico in Italia. Sarà un’emozione indescrivibile, ancor di più perché affronteremo una squadra veramente forte, ma vi assicuro che cercheremo di far punti anche lì». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di domenica 27 dicembre 2020) Salvatoreha parlato del suo recente rinnovo di contratto Salvatore, centrocampista del, ha rinnovato ieri il suo contratto con il club calabrese. Al sito ufficiale della squadra, il calciatore ha parlato del suo momento. «Innanzitutto voglio ringraziare il Presidente e tutta la società per la fiducia che mi hanno dimostrato, spero di poterli ripagare sul campo. La vittoria col Parma? I risultati ci aiutano a crescere sotto tutti idi vista… Ora c’è l’Inter e Sanè uno stadio unico in Italia. Sarà un’emozione indescrivibile, ancor di più perché affronteremo una squadra veramente forte, ma vi assicuro che cercheremo di faranche lì». Leggi su Calcionews24.com

