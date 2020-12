Covid, De Luca tra i primi vaccinati, è polemica (Di domenica 27 dicembre 2020) NAPOLI (ITALPRESS) – C'è anche il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca tra coloro che hanno ricevuto una dose del vaccino Pfizer-Biontech, che oggi debutta in tutta Europa. “Mi sono vaccinato. Dobbiamo farlo tutti nelle prossime settimane. E' importante per vincere la battaglia contro il Covid-19 e tornare alla vita normale. Senza abbassare la guardia e rispettando le norme”, ha scritto De Luca su Facebook, postando anche una foto della vaccinazione avvenuta all'ospedale Cotugno di Napoli.Ma il suo gesto ha provocato molte polemiche, legate soprattutto al fatto che l'avvio della campagna riguardava solo operatori sanitari. Il sindaco di Napoli Luigi De Magistris non usa mezzi termini: “Trovo davvero inqualificabile e indegno l'abuso di potere del presidente De Luca che approfitta del suo ruolo ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 27 dicembre 2020) NAPOLI (ITALPRESS) – C'è anche il presidente della Regione Campania Vincenzo Detra coloro che hanno ricevuto una dose del vaccino Pfizer-Biontech, che oggi debutta in tutta Europa. “Mi sono vaccinato. Dobbiamo farlo tutti nelle prossime settimane. E' importante per vincere la battaglia contro il-19 e tornare alla vita normale. Senza abbassare la guardia e rispettando le norme”, ha scritto Desu Facebook, postando anche una foto della vaccinazione avvenuta all'ospedale Cotugno di Napoli.Ma il suo gesto ha provocato molte polemiche, legate soprattutto al fatto che l'avvio della campagna riguardava solo operatori sanitari. Il sindaco di Napoli Luigi De Magistris non usa mezzi termini: “Trovo davvero inqualificabile e indegno l'abuso di potere del presidente Deche approfitta del suo ruolo ...

