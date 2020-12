Covid: calano i casi, 8.913, ma il tasso di positività è quasi al 15% (Di domenica 27 dicembre 2020) In Italia nelle ultime 24 ore i nuovi casi di coronavirus sono stati 8.913 su 59.879 tamponi effettuati. 305 i morti. Il tasso di positività sale al 14,88%. Ieri con 81.285 tamponi i casi erano stati 10.407 e le vittime 261. Sempre ieri il tasso di positività era stato del 12,8%. Le persone guarite o dimesse oggi sono 7.813 (ieri 9.089) per un totale di 1.394.011, mentre il numero dei malati attuali cresce di 819 unità (ieri +1.055) ed è pari a 581.760. I casi totali ammontano a 2.047.696. I pazienti ricoverati con sintomi sono 23.571, in terapia intensiva 2.580 (2 in meno), gli ingressi del giorno 148; in isolamento domiciliare 555.609, con un incremento dei tamponi effettuati rispetto a ieri pari a 59.879. Leggi su agi (Di domenica 27 dicembre 2020) In Italia nelle ultime 24 ore i nuovidi coronavirus sono stati 8.913 su 59.879 tamponi effettuati. 305 i morti. Ildi positività sale al 14,88%. Ieri con 81.285 tamponi ierano stati 10.407 e le vittime 261. Sempre ieri ildi positività era stato del 12,8%. Le persone guarite o dimesse oggi sono 7.813 (ieri 9.089) per un totale di 1.394.011, mentre il numero dei malati attuali cresce di 819 unità (ieri +1.055) ed è pari a 581.760. Itotali ammontano a 2.047.696. I pazienti ricoverati con sintomi sono 23.571, in terapia intensiva 2.580 (2 in meno), gli ingressi del giorno 148; in isolamento domiciliare 555.609, con un incremento dei tamponi effettuati rispetto a ieri pari a 59.879.

Corriere : Casa, canoni in calo nelle grandi città. Effetto Covid sugli affitti (a Milano -10%) - ilSaronno : Covid in provincia, calano fortemente i casi in zona: oggi +75 fra Varesotto, Comasco e Brianza - liberainfo : RT @Agenzia_Italia: Covid: calano i casi, 8.913, ma il tasso di positività è quasi al 15% - Agenzia_Italia : Covid: calano i casi, 8.913, ma il tasso di positività è quasi al 15% - sulsitodisimone : Covid: calano i casi, 8.913, ma il tasso di positività è quasi al 15% -

Ultime Notizie dalla rete : Covid calano Covid, in Emilia-Romagna calano contagi e ricoveri. Ma 69 decessi La Repubblica Coronavirus, 8.913 casi con 60mila test: il tasso di positività sfiora il 15%. 305 morti. Risalgono i ricoveri

Sono 8.913 i nuovi casi di coronavirus accertati nelle ultime 24 ore, in ulteriore calo rispetto ai 10mila di ieri. Allo stesso tempo, però, si riducono i tamponi: ne sono stati effettuati poco meno d ...

Covid in provincia, calano fortemente i casi in zona: oggi +75 fra Varesotto, Comasco e Brianza

VARESE – Oggi sono stati processati meno tamponi e comunque il calo dei contagi nella zona ... le richieste di aiuto riguardo all’emergenza coronavirus. Numero verde gratuito: in caso di ...

Sono 8.913 i nuovi casi di coronavirus accertati nelle ultime 24 ore, in ulteriore calo rispetto ai 10mila di ieri. Allo stesso tempo, però, si riducono i tamponi: ne sono stati effettuati poco meno d ...VARESE – Oggi sono stati processati meno tamponi e comunque il calo dei contagi nella zona ... le richieste di aiuto riguardo all’emergenza coronavirus. Numero verde gratuito: in caso di ...