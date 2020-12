“Ci sposiamo!”. Sara Tommasi, finalmente la luce in mezzo al tunnel. E spunta anche la data (Di domenica 27 dicembre 2020) Sono stati anni davvero difficili, di smarrimento e grandi problemi. Ora, però, per Sara Tommasi, sembra tornato di nuovo il sereno. Negli ultimi tempi la showgirl aveva fatto parlare, anzi ‘sparlare’ di sé, per le note vicende legate al consumo e alla dipendenza da sostanze stupefacenti e ai filmini a luci rosse che la vedevano protagonista. Un paio di mesi fa la stessa Tommasi è tornata in tv e ha raccontato a Live – Non è la D’Urso cosa le era successo. “Uscivo la sera e ho incontrato delle amicizie sbagliate. Ho fatto l’errore di seguirli privatamente nelle loro abitazioni. Da allora sono stata costretta a girare questi film po**o. È stato un sequestro. Dall’assunzione della droga ho avuto problemi psichici. Mi avevano dato molta cocaina durante i film. Io ricordo che avevo il cuore a mille. È durato tutto una decina di giorni”. ... Leggi su caffeinamagazine (Di domenica 27 dicembre 2020) Sono stati anni davvero difficili, di smarrimento e grandi problemi. Ora, però, per, sembra tornato di nuovo il sereno. Negli ultimi tempi la showgirl aveva fatto parlare, anzi ‘sparlare’ di sé, per le note vicende legate al consumo e alla dipendenza da sostanze stupefacenti e ai filmini a luci rosse che la vedevano protagonista. Un paio di mesi fa la stessaè tornata in tv e ha raccontato a Live – Non è la D’Urso cosa le era successo. “Uscivo la sera e ho incontrato delle amicizie sbagliate. Ho fatto l’errore di seguirli privatamente nelle loro abitazioni. Da allora sono stata costretta a girare questi film po**o. È stato un sequestro. Dall’assunzione della droga ho avuto problemi psichici. Mi avevano dato molta cocaina durante i film. Io ricordo che avevo il cuore a mille. È durato tutto una decina di giorni”. ...

Sara Tommasi sposa: annuncio data di matrimonio, chi è il futuro marito

Sara Tommasi presto sposa. Ad annunciare l’imminente matrimonio è stato Roberto Alessi, direttore di Novella 2000 nonché firma di Libero. Proprio lungo le colonne del quotidiano ha informato che la ...

Sara Tommasi presto sposa. Ad annunciare l'imminente matrimonio è stato Roberto Alessi, direttore di Novella 2000 nonché firma di Libero. Proprio lungo le colonne del quotidiano ha informato che la ...