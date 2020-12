Barcellona | missione numero uno | vendere Coutinho Ma… non ci sono offerte

Leggi su itasportpress

(Di domenica 27 dicembre 2020) Ha vinto tutto nell'ultima stagione trascorsa con la maglia del Bayern Monaco, eppure, in casa, Philippecontinua ad essere un "ospite indesiderato". In casa blaugrana pare essere questa la situazione legata al brasiliano ex anche di Liverpool e Inter. Secondo quanto riferisce El Confidencial, il centrocampista o trequartista sarebbe stato messo sul mercato secondo una precisa richiesta del presidente ad interim delCarles Tusquets. L'uomo avrebbe contattato il direttore sportivo del club Ramon Planes chiedendo espressamente di fare in modo di cedere il calcaitore.Unico problema: al momento pernon ci. Complice l'alto ingaggio, il brasiliano si ritrova in una situazione di limbo. Non una prima scelta per Koeman ma soprattutto un peso ...